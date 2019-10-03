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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зять президента Узбекистана спонсировал концерт Полины Гагариной, а дочери Мирзиёева устроили банкет в её честь, - СМИ
Дочери президента Узбекистана Саида (справа) и Шахноза Мирзиёевы
Дочери президента Узбекистана Саида (справа) и Шахноза Мирзиёевы

CA-NEWS (UZ) -  1 октября в ледовом дворце Humo в Ташкенте состоялся концерт российской певицы Полины Гагариной. Среди пользователей узбекского сегмента соцсети вызвал жаркую дискуссию не сам концерт, а устроенный после него банкет, передает Радио Озодлик.

Российская певица Полина Гагарина, занявшая второе место в конкурсе «Евровидение-2015», до 25 декабря будет представлять в ряде городов России свою новую концертную программу «Обезоружена». Узбекистан тоже значится в этом списке – в гастрольном графике певицы нет ни одной другой постсоветской страны.

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Как рассказал 2 октября продюсер Гагариной Андрей Мухачев, на концерте певицы в Ташкенте собралось 10 тысяч зрителей, а само мероприятие прошло «на самом высшем уровне». Гагарина и ее поклонники опубликовали в соцсетях самые «жаркие» эпизоды этого концерта.

Однако среди узбекистанских пользователей соцсетей распространилось видео с банкета, устроенного после концерта российской певицы.

На этом видео, предположительно снятом и распространенном самой Гагариной, видны дочери и зятья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, хором подпевающие песню «Обезоружена».

Среди сидящих и поющих за накрытым столом видна Саида Мирзиёева. Она является не только дочерью главы государства, но и главным имиджмейкером правительства Узбекистана, заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций – государственным чиновником.

Рядом с ней сидит и подпевает младшая дочь президента Мирзиёева – Шахноза Мирзиёева, являющаяся начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования.

Зятья Мирзиёева тоже занимают высокие руководящие посты. По официально неподтвержденной информации, старший зять узбекского президента Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, а второй зять Отабек Умаров – заместителем руководителя Службы безопасности главы государства.

На видео, опубликованном в Сети 2 октября, запечатлен банкет, устроенный в одном из VIP-залов после концерта Гагариной в ледовом дворце Humo. Продюсер Полины Гагариной Андрей Мухачев заявил, что не видел и не в курсе об этой видеозаписи. Отвечая на вопрос о банкете с участием дочерей президента Узбекистана, продюсер Гагариной заявил, что не хотел бы говорить на эту тему.

На рекламных листовках и роликах состоявшегося 1 октября концерта говорится, что выступление Полины Гагариной в Ташкенте было организовано некой компанией Madina's star company, а главным спонсором концерта российской певицы выступил «Капиталбанк».

Один из чиновников узбекского правительства сообщил «Озодлику», что владельцев данной компании нужно искать «в кругах, приближенных к действующей первой семье». Стоит отметить, что самый большой пакет акций коммерческого банка «Капиталбанк» принадлежит компании старшего зятя Мирзияева Ойбека Турсунова.

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