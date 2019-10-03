Жителей Туркменистана штрафуют за наличие дронов

CA-NEWS (TM) - В Лебапе сотрудники правоохранительных органов допрашивают граждан, у которых есть дроны и выписывают им штрафы в несколько тысяч манатов. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в этом регионе.

"Если сотрудники органов узнают, что у кого-то есть дрон, они вызывают владельца дрона на допрос и в некоторых случаях возбуждают уголовные дела. Недавно вызвали владельца одной студии, оказывающей видео услуги на свадьбах в Туркменабаде и допрашивали его, как лицо, представляющее большую опасность государственной безопасности. У него спрашивали, в каких целях он использует дрон, у кого ещё есть дроны, кто и каким образом привозит дроны", - сообщил корреспондент.

По словам корреспондент ввоз в страну управляемых дистанционно летательных аппаратов запрещен. Ввоз дронов приравнен к ввозу оружия, и в последнее время контроль за их использованием усилили.

В то же время видеооператоры, работающие на свадебных мероприятиях, для повышения качества услуг широко пользуются возможностями дронов. Но неизвестно кто и каким образом аппараты ввозятся в страну.

"Дроны нигде не продаются в открытую. Сейчас владельцам дронов выписывают штраф от 1000 до 3000 манатов. Но предупреждают, что если их поймают повторно, то привлекут к уголовной ответственности", - сообщает корреспондент.

Один из сотрудников лебапской полиции на условиях анонимности рассказал корреспонденту Радио Азатлык о наличии нескольких причин усиления контроля над использованием дронов.

"В данное время туркменских властей беспокоит то, что кто-то может заснять на видео или фото очереди перед продовольственными магазинами и скандалы, которые там случаются", - утверждает офицер полиции, беседовавший с корреспондентом на условиях анонимности.

Радио Азатлык ранее неоднократно сообщало о том, что при возникновении очередей за мукой, хлебом, сахаром или растительным маслом контроль осуществляется полицейскими или сотрудниками органов в гражданской одежде, запрещающими покупателям фотографировать и пользоваться мобильными телефонами.

"Они следят за тем, чтобы никто не снимал на видео или фото", - сообщал 5 сентября корреспондент Азатлыка в Мары.

Власти Туркменистана официально не озвучивали запрет на использование дронов гражданскими лицами.