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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В пяти аймаках Монголии будет реализован проект на средства безвозмездной помощи

CA-NEWS (MNG) -  Всемирный банк и Фонд поддержки детей Японии совместно будут реализовать проект поддержки молодых людей из регионов Монголии под названием «Обучение молодежи из регионов навыкам предпринимательства», об этом представители этих организаций сегодня, 3 октября заявили на пресс-конференции для СМИ.

Официальный документ о реализации указанного проекта был подписан постоянным представителем ВБ в Монголии Андреем Михневым и директором представительства японского Фонда поддержки детей в Монголии Мицуаки Тоёда, передает Montsame.

Проект будет осуществлен на период 2019-2023 годов в 25 сомонах аймаков Ховд, Завхан, Увурхангай, Говьсумбэр и Сухбаатар на средства безвозмездной помощи в размере 2.75 млн.долларов США.

Проект направлен на подготовку будущих квалифицированных кадров и обучение молодежи из регионов Монголии индивидуальным навыкам и предпринимательству, наиболее востребованным на текущем рынке труда.

По словам Андрея Михнева, в рамках проекта 6000 молодых людей будут охвачены обучением по повышению уровня их теоретических знаний, совершенствованию практических навыков и умению. Кроме того, по окончании обучения будет оказана финансовая поддержка в форме социальной помощи в незначительном размере.

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