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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане отец утопил родного сына, чтобы не платить алименты

CA-NEWS (UZ) -  В Намангане отец, который не желал платить алименты, убил своего годовалого сына, утопив его в Северном Ферганском канале. Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы.

По данным местных СМИ, ссылающихся на Верховный суд, Наманганский областной суд по уголовным делам признал 26-летнего Расулбека Ташпулатова виновным в умышленном убийстве собственного сына.

Согласно судебным документам, у Расулбека Ташпулатова, который женился в 2017 году, 4 июля 2018 года родился сын. Но 24 апреля 2019 года он развелся со своей женой, сомневаясь в том, что его сын не был похож на него.

По решению суда Расулбек Ташпулатов должен был выплатить 70% от своего дохода в качестве алиментов до достижения ребёнком 3 лет.

Ташпулатов похитил сына 8 июля и бросил мальчика в Северный Ферганский канал. Мужчина стоял и наблюдал, пока мальчик не утонул.

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