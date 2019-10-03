В Намангане отец утопил родного сына, чтобы не платить алименты

CA-NEWS (UZ) - В Намангане отец, который не желал платить алименты, убил своего годовалого сына, утопив его в Северном Ферганском канале. Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы.

По данным местных СМИ, ссылающихся на Верховный суд, Наманганский областной суд по уголовным делам признал 26-летнего Расулбека Ташпулатова виновным в умышленном убийстве собственного сына.

Согласно судебным документам, у Расулбека Ташпулатова, который женился в 2017 году, 4 июля 2018 года родился сын. Но 24 апреля 2019 года он развелся со своей женой, сомневаясь в том, что его сын не был похож на него.

По решению суда Расулбек Ташпулатов должен был выплатить 70% от своего дохода в качестве алиментов до достижения ребёнком 3 лет.

Ташпулатов похитил сына 8 июля и бросил мальчика в Северный Ферганский канал. Мужчина стоял и наблюдал, пока мальчик не утонул.