Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи для участия в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".



- После обеда запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства также примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве, - отметил в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.

Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II и Президент Филиппин Родриго Дутерте.