Таджикистан представил французским и швейцарским компаниям свой инвестиционный потенциал

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан представил французским и швейцарским компаниям свой инвестиционный потенциал на предмет капиталовложения, передает Avesta.



Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Фаррух Хамрализода, в конце сентября представил инвестиционные возможности республики участникам очередного заседания Совета предпринимателей Таджикистана и Франции в Париже.

По сообщению Госкоминвеста РТ, участникам заседания представлены инвестиционный климат РТ, туристические возможности, приоритетные направления для вложения инвестиции, налоговая, банковская и кредитная политика, а также требования закона в сфере защиты окружающей среды.

Таджикская делегация также провела встречи с представителями французских компаний Savoie Mont Blanc, MND Group, POMA, GEODE, ADC Architectes, Agence Alps.

В ходе встречи с представителями указанных компаний были обсуждены перспективы развития сотрудничества на предмет инвестирования таджикской экономики.

Вопросы привлечения инвестиций в различные сектора таджикской экономики также обсуждены на встрече таджикской делегации с официальными лицами ряда ведомств Швейцарии.