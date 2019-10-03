РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан представил французским и швейцарским компаниям свой инвестиционный потенциал

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан представил французским и швейцарским компаниям свой инвестиционный потенциал на предмет капиталовложения, передает Avesta.

Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Фаррух Хамрализода, в конце сентября представил инвестиционные возможности республики участникам очередного заседания Совета предпринимателей Таджикистана и Франции в Париже.

По сообщению Госкоминвеста РТ, участникам заседания представлены инвестиционный климат РТ, туристические возможности, приоритетные направления для вложения инвестиции, налоговая, банковская и кредитная политика, а также требования закона в сфере защиты окружающей среды.

Таджикская делегация также провела встречи с представителями французских компаний Savoie Mont Blanc, MND Group, POMA, GEODE, ADC Architectes, Agence Alps.

В ходе встречи с представителями указанных компаний были обсуждены перспективы развития сотрудничества на предмет инвестирования таджикской экономики.

Вопросы привлечения инвестиций в различные сектора таджикской экономики также обсуждены на встрече таджикской делегации с официальными лицами ряда ведомств Швейцарии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана уволил и лишил всех государственных наград главу МВД
  • Президенты Таджикистана и Туркменистана попали в топ-500 влиятельных мусульман мира
  • В частной школе в Андижане отравились 82 учащихся
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×