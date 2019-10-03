В Ираке в ходе протестов погибли 12 человек и 650 ранены

CA-NEWS (CA) - Не менее 12 человек погибли в Ираке в ходе беспорядков, число раненых достигло 650, передает РИА Новости.

"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - сообщал глава комиссии Али аль-Баяти.

По его данным, были задержаны 122 человека, большинство из них уже отпущены на свободу.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введён и в ряде других провинций.