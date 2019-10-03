Туркменистан присоединился к Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма

CA-NEWS (TM) - 30 сентября в ходе рабочего визита в Нью-Йорк министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Генсеком Организации ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана с ООН, передает Хроники Туркменистана.



Также была проведена встреча с главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, на которой дипломаты рассмотрели взаимодействие Туркменистана и ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии данной организации.

В этот же день Мередов подписал Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Отметим, что Кодекс был разработан по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2015 году и включает в себя ряд обязательств в сфере борьбы с терроризмом. Более 70 государств мира подписали его на встрече в ООН в 2018 году.

Документ состоит из 10 пунктов:

1. Придать импульс практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму;

2. Не допускать прямой или косвенной поддержки террористических групп для достижения политических или геополитических целей;

3. Применять комплексные контртеррористические меры и систематические шаги по предотвращению терроризма и террористической деятельности;

4. Применять всеобъемлющие подходы к контртерроризму, в частности, комбинирующие основные направления деятельности ООН – мир и безопасность, устойчивое развитие и гуманитарное пространство;

5. Активизировать коллективные усилия на международном уровне, в т.ч., путем обмена данными и информацией, предоставления взаимной правовой помощи и преследования виновных лиц или передачи их соответствующим странам, где был совершен террористический акт, на основе принципа экстрадиции или судебного преследования;

6. Интенсифицировать региональное сотрудничество и координацию в таких областях, как обмен разведывательными данными и информацией, укрепление пограничной безопасности, усиление мер в области правовой и уголовной юстиции, обеспечение взаимных обменов и, при необходимости, поддержки, а также обмен передовым опытом;

7. Принимать меры для предотвращения и противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий, в том числе Интернета, террористами и их сторонниками в целях совершения, подстрекательства, найма, финансирования или планирования террористических актов, а также сотрудничать в целях разработки и осуществления эффективных стратегий против нарративов террористов для сдерживания распространения террористической пропаганды и продвижения мира, терпимости, сосуществования и уважения, а также воспрепятствования всем видам ненависти, очернения и терроризма;

8. Осуществить безотлагательные согласованные действия международного сообщества по борьбе с терроризмом и урегулированию условий, способствующих его распространению, в частности:

– выполнять ГКТС;

– продвигать триединую стратегию, включающую: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использовать инновационный региональный подход; а также укреплять координацию в рамках ООН, в частности, ее методы работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности;

– укреплять дальнейшее сотрудничество и координацию с ООН и ее соответствующими структурами;

– стремиться к нахождению консенсуса в целях достижения договоренности о заключении Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в ближайшие удобные практически целесообразные сроки.

9. Учредить посредством Кодекса поведения коалицию партнеров, стремящихся к столетию ООН достичь мира, свободного от терроризма.

10. Поддерживать усилия по активизации сотрудничества и выполнению обязательств в рамках Кодекса.