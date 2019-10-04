Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Сочи для участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай», встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента.



– Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для участия в дискуссиях Международного Валдайского клуба. Для нас будет очень интересным послушать ваше мнение как человека, который много времени отдал дипломатической службе. Вы человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния на международной арене, в сфере безопасности будут для нас чрезвычайно полезными и интересными, – сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил активную совместную работу в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что при принятии решений по дальнейшему развитию этого объединения достигнут абсолютно уникальный уровень доверия.

По словам российского президента, плодотворно развивается и диалог между двумя странами.

– Мы имеем возможность обсуждать двустороннюю повестку дня, всё развивается успешно практически по всем направлениям. И товарооборот достойный. Есть и совместные проекты в различных областях сотрудничества: и традиционных, и высокотехнологических. Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем, – сказал Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за приглашение посетить Сочи. По его мнению, дискуссионный клуб «Валдай» – это очень интересный и резонансный форум.

Президент также высказал признательность своему российскому коллеге за приглашение на празднование 75-летия Победы. Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву в дни предстоящего юбилея.