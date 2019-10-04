РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Сочи для участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай», встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента.

– Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для участия в дискуссиях Международного Валдайского клуба. Для нас будет очень интересным послушать ваше мнение как человека, который много времени отдал дипломатической службе. Вы человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния на международной арене, в сфере безопасности будут для нас чрезвычайно полезными и интересными, – сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил активную совместную работу в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что при принятии решений по дальнейшему развитию этого объединения достигнут абсолютно уникальный уровень доверия.

По словам российского президента, плодотворно развивается и диалог между двумя странами.

– Мы имеем возможность обсуждать двустороннюю повестку дня, всё развивается успешно практически по всем направлениям. И товарооборот достойный. Есть и совместные проекты в различных областях сотрудничества: и традиционных, и высокотехнологических. Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем, – сказал Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за приглашение посетить Сочи. По его мнению, дискуссионный клуб «Валдай» – это очень интересный и резонансный форум.

Президент также высказал признательность своему российскому коллеге за приглашение на празднование 75-летия Победы. Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву в дни предстоящего юбилея.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Намангане отец утопил родного сына, чтобы не платить алименты
  • В Таджикистане началась подготовка к парламентским выборам
  • Казахстан подпишет cоглашение с австрийской Borealis до конца текущего года
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×