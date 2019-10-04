В Намангане погибла девушка во время тестирования нового аттракциона

CA-NEWS (UZ) - 18-летняя девушка погибла на установленном недавно аттракционе в парке развлечений "Афсоналар водийси" ("Долина легенд") в Намангане.

По словам очевидцев, Эля Холикова, работающая смотрителем парка, погибла 30 сентября во время тест-драйва на недавно установленном аттракционе "Spin block".

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл в результате собственной неосторожности погибшей.

«Девушка получила удар одной из железных опор конструкции, после чего от полученных травм скончалась на месте происшествия», - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Один из сотрудников парка «Афсоналар водийси» сказал, что смерть девочки была «несчастным случаем» и, что она сама виновна в своей смерти.

«Это был несчастный случай. Она села без разрешения в качели, которые были в тестовом запуске», - сказал сотрудник парка.

Эля Холикова, 2001 года рождения, начала работать в Наманганском парке развлечений с 1 августа текущего года.

Наманганская городская прокуратура объявила, что в настоящее время расследует это дело.

Парк развлечений «Афсоналар водийси», который описывается как один из крупнейших в Центральной Азии, был открыт этим летом в Намангане.

Чиновники администрации Намангана ограничились комметарием, что парк является частным.

В парках Узбекистана нередко случаются трагедии со смертельным концом. В июне текущего года 20-летняя девушка погибла в Джизаке из-за сломавшейся рукоятки аттракциона. Движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров.