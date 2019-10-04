Группа ВБ поддержит Таджикистан в разработке национальной стратегии по доступу к финансам

Всемирный банк

CA-NEWS (TJ) - Группа Всемирного банка помогает Таджикистану в разработке национальной стратегии, которая облегчит доступ к финансовым услугам для физических лиц и малого бизнеса, в рамках более масштабной работы по созданию рабочих мест и стимулированию экономического роста в стране.

В течение года Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группy Всемирного банка, окажет Национальному банку Таджикистана (НБТ) техническое содействие и поможет в осуществлении широкого и основанного на фактических данных процесса консультаций, в результате которого будет разработана национальная стратегия по финансовой доступности. В ходе этого процесса состоятся обсуждения с представителями Национального банка, министерств, государственных органов, бизнеса, академических кругов и организаций гражданского общества. В Таджикистане, где только 47 процентов взрослого населения имеют счёт в официальных финансовых учреждениях, расширение доступа к кредитам, накопительным счетам и прочим финансовым услугам имеет очень важное значение.

«Обеспечение экономического развития без устойчивой и доступной финансовой системы невозможно», отметил Джамшед Нурмахмадзода, председатель Национального банка Таджикистана. «Разработав национальную стратегию финансовой доступности, мы сможем улучшить доступ к качественным и инновационным финансовым услугам, что удовлетворит конкретные потребности резидентов и бизнеса. В долгосрочной перспективе это поможет в создании экономических возможностей и поддержке экономического роста».

Процесс консультаций, запущенный на состоявшейся 1 октября в Душанбе официальной церемонии, является частью деятельности IFC по оказанию поддержки в развитии частного сектора в Таджикистане.

«Недостаточный уровень финансовой доступности является препятствием для достижения экономических целей любой страны», -подчеркнула Сакши Варма, старший специалист по финансовому сектору IFC. «Стратегия по финансовой доступности позволит сосредоточиться на этих препятствиях и обеспечить не только доступ к финансовым услугам, но и повысить уровень использования и их качество. А это в свою очередь позволит пользователю стать частью формальной эокономики».

Республика Таджикистан является одной из 60 стран, которая либо начала разработку национальной стратегии по финансовой доступности, либо уже её выполняют. Проект IFC по финансовой доступности в Центральной Азии окажет поддержку в разработке стратегии совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

«Расширенный доступ людей к использованию финансовых услуг является ключевым фактором экономического и социального развития», отметила Коррин Деманж, заместитель директора Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане. «Вместе с тем процесс экономической доступности должен идти рука об руку с хорошо развитым и устойчивым финансовым сектором. В связи с этим Программой по финансовой доступности в Центральной Азии будет поддерживаться диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы определить цели и приоритеты новой национальной стратегии по финансовой доступности».