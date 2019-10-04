Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году представительный форум, объединяющий политиков, известных экспертов и общественных деятелей из десятков стран мира, был посвящен обсуждению роли Востока в глобальной геополитике, сообщает Акорда.



Обращаясь к участникам мероприятия, Глава государства напомнил о том, что Казахстан исторически и географически связан и с Востоком, и с Западом

– Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, «Азиатский век» – это факт, который подтверждается темпами прироста населения, ВВП, торговли, промышленного и высокотехнологичного производства.

– В 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по доходам были азиатскими. Компании из Азии сегодня являются одними из мировых лидеров в сфере цифровых технологий. Страны континента обеспечивают более 50% роста глобального ВВП, стимулируя международную торговлю и инвестиции, – отметил Глава государства.

В выступлении наряду с позитивными тенденциями были перечислены и тревожные факторы глобального и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев считает, что многочисленные конфликтные точки в регионе, включая Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в геополитические «мины замедленного действия».

Президент Казахстана указал на острый дефицит доверия и диалога между основными региональными игроками, возрождение элементов «холодной войны», противостояние, санкции и недоверие.

– Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим «лоскутное одеяло» из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны, – констатировал Глава государства.

Поэтому, как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан в качестве председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует активизировать контакты с другими многосторонними институтами.

Злободневной, как считает казахстанский руководитель, остается и проблема изменения климата.

– Рост мировых температур приводит к ускорению темпов таяния ледников, опустынивания и эрозии почвы. В этой связи фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды. Хорошо известно, что эта тема входит в число потенциальных факторов дестабилизации и в регионе Центральной Азии, – заявил Президент.

В этом контексте, как отметил Глава государства, Казахстан делает ставку на последовательную совместную работу с другими государствами и международными организациями с целью недопущения конфликтных ситуаций.

Кроме того, как было замечено в выступлении, Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС.

– Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Явный признак этого – расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на пространстве от Сингапура до Сербии, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о миротворческих усилиях нашей страны, он акцентировал внимание на том, что Казахстан является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. Президент подтвердил готовность и впредь поддерживать усилия по поиску жизнеспособных решений для Ближнего Востока, в том числе Астанинский процесс по Сирии. Наша страна также будет пристально следить за ситуацией в Афганистане и продолжит оказание помощи этой стране, где в последние месяцы ситуация существенно ухудшилась.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения.

– Полезную роль может сыграть СВМДА, которое доказало востребованность как площадка для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности. Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании данного форума в полноценную организацию, – считает Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении было отмечено, что Казахстан продолжит деятельность по предотвращению рисков современности.

– Без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться «колоссом на глиняных ногах». Без коллективных усилий вместо «азиатского века процветания» можно получить «азиатское Смутное время» с мрачными последствиями для всего Земного шара, – предостерег Президент.

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи он напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал СВМДА и ОБСЕ.

– Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов, – сказал Глава государства.

В ходе пленарной сессии также выступили Президент России Владимир Путин, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.