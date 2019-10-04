РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Осужденный на 10 суток журналист Махмуд Раджаб вышел на свободу

CA-NEWS (UZ) -  56-летний журналист и поэт из Хорезмской области Узбекистана Махмуд Раджаб 3 октября вышел на свободу после десятидневного административного ареста.

Как сообщает со ссылкой на узбекистанских журналистов интернет-издание Eltuz.com, судьба местного блогера Нафосат Оллашукуровой, арестованной в один день вместе с Махмудом Раджабом, остается неизвестной.

Напомним, что 22 сентября журналист из Хорезма Махмуд Раджаб и около двадцати его родственников и знакомых отправились пешком в Ташкент на встречу с главой МВД Узбекистана Пулатом Бабаджановым и рассказать ему о «беззаконии, которое творится в Хорезмской области».

Однако вскре милиция задержала их, затолкала в автобус и увезла в неизвестном направлении. Среди задержанных были двое малолетних детей и один четырехмесячный младенец. УВД Хорезмской области позже подтвердило задержание Раджаба и его близких.

24 сентября суд в Хорезме приговорил Махмуда Раджаба и местного блогера Нафосат Оллашукурову суд приговорил к 10 суткам ареста.

Десять участников пешего хода были приговорены к различным административным штрафам.

В отношении Махмуда Раджаба в конце апреля 2019 года было возбуждено дело о контрабанде. Возвращаясь из Стамбула в Ташкент, журналист привез с собой несколько книг проживающего в Турции узбекского оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана.

Если журналиста признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламент Туркменистана 5 октября рассмотрит проекты новых законов
  • Зять президента Узбекистана спонсировал концерт Полины Гагариной, а дочери Мирзиёева устроили банкет в её честь, - СМИ
  • Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×