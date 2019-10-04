Осужденный на 10 суток журналист Махмуд Раджаб вышел на свободу

CA-NEWS (UZ) - 56-летний журналист и поэт из Хорезмской области Узбекистана Махмуд Раджаб 3 октября вышел на свободу после десятидневного административного ареста.

Как сообщает со ссылкой на узбекистанских журналистов интернет-издание Eltuz.com, судьба местного блогера Нафосат Оллашукуровой, арестованной в один день вместе с Махмудом Раджабом, остается неизвестной.

Напомним, что 22 сентября журналист из Хорезма Махмуд Раджаб и около двадцати его родственников и знакомых отправились пешком в Ташкент на встречу с главой МВД Узбекистана Пулатом Бабаджановым и рассказать ему о «беззаконии, которое творится в Хорезмской области».

Однако вскре милиция задержала их, затолкала в автобус и увезла в неизвестном направлении. Среди задержанных были двое малолетних детей и один четырехмесячный младенец. УВД Хорезмской области позже подтвердило задержание Раджаба и его близких.

24 сентября суд в Хорезме приговорил Махмуда Раджаба и местного блогера Нафосат Оллашукурову суд приговорил к 10 суткам ареста.

Десять участников пешего хода были приговорены к различным административным штрафам.

В отношении Махмуда Раджаба в конце апреля 2019 года было возбуждено дело о контрабанде. Возвращаясь из Стамбула в Ташкент, журналист привез с собой несколько книг проживающего в Турции узбекского оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана.

Если журналиста признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.