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  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сердар Бердымухамедов отправился в Великобританию обсудить сотрудничество в АПК

CA-NEWS (TM) -  30 сентября делегация Туркменистана во главе с Министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыев и Хякимом Ахалского велаята Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в город Лондон.

В первый день визита состоялись встречи туркменской делегации со Специальным торговым представителем Премьер-министра Великобритании по Туркменистану Баронессой Эммой Николсон, а также в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

В ходе встреч стороны с удовлетворением отметили дружественный характер туркмено-британских отношений и огромный потенциал расширения сотрудничества в различных областях.

Выразив заинтересованность в дальнейшем укреплении туркмено-британских отношений, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, включая возможности сотрудничества в области применения цифровизации в сельском хозяйстве, в повышении производительности труда, в обмене опытом и научными исследованиями между сельскохозяйственными учебными заведениями двух стран.

1 октября 2019 года делегация Туркменистана посетила ряд научно-исследовательских центров в Северной Ирландии.

В первой половине дня делегация Туркменистана посетила Колледж по сельскому хозяйству и предпринимательству и встретилась с его директором. Во время посещения колледжа туркменские представители ознакомились с исследовательскими и учебными объектами колледжа и их деятельностью.

Во второй половине дня туркменская делегация посетила рыбоводческое хозяйство «Мованагер» и встретилась с руководством хозяйства. Во время презентации делегация была ознакомлена с деятельностью данного рыбоводческого хозяйства.

В программу рабочего визита делегации также включено ознакомление с Институтом сельской пищевой промышленности и билогических наук и с Институтом глобальной продовольственной безопасности.

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