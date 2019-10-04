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  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии создан комитет по международной программе ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиями»

CA-NEWS (MNG) -  Администрация парламента совместно с Академией наук Монголии создали Монгольский Комитет по международной программе ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиями» ( далее программа МОСТ), передает Montsame.

Комитет создан в соответствии с предложением, выдвинутым на семинаре на тему «Снижение социального неравенства: от знаний к государственной политике», организованном в июле этого года по инициативе председателя ВГХ (парламента) Г.Занданшатара. Участники этого семинара единогласно высказались за то, чтобы Монголия стала страной-участницей программы ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиямии» в целях улучшения взаимосвязей между научными организациями и лицами, принимающими решения и сокращения социального неравенства. В связи с этим, Администрация парламента и АН Монголии создали Комитет по международной программе ЮНЕСКО и избрали доктора-профессора Д.Бадарч (советник спикера парламента по социальным вопросам), его председателем.

Реализация программы ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиями» позволит расширить участие научных учреждений в обеспечении парламента Монголии полной, достоверной, научно-обоснованной информацией.

Справочно: Программа «МОСТ» является одним из самых научно-ориентированных направлений работы ЮНЕСКО и направлена на построение устойчивых качественных связей между исследованиями в области гуманитарных наук и процессом принятия государственных решений в социально-экономической сфере. Ее перспективная задача - содействовать созданию в странах-участниках ЮНЕСКО механизмов трансляции результатов научно-исследовательской деятельности заинтересованным органам власти с целью принятия ими сбалансированных решений в интересах устойчивого развития, а также повышения эффективности реализации государственных программ.

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