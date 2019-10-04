В Таджикистане растет число детей, больных ВИЧ, - Минздрав

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане за последний год зафиксировано 130 новых случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны. Некоторые дети заразились инфекцией от своих матерей, которые также не обследовались и не знали, что являются носителями ВИЧ, передает Радио Озоди.



По официальным данным, количество официально выявленных ВИЧ-инфицированных в сравнении с прошлым годом увеличилось.

Для жительницы Душанбе Холиды вердикт врачей стал настоящим шоком: в анализах крови ее 11-летнего сына обнаружили вирус ВИЧ. «Если бы мой сын Бехруз (имя изменено) не сломал ногу, и мы не обращались за помощью к врачам, то, наверное, еще долго не знали бы о том, что он заражен ВИЧ-инфекцией», - говорит Холида.

Родители не поверили врачам, но результаты повторного анализа крови также оказались неутешительными. «Я до сих пор не верю. Как такое могло случиться? Никто в нашем роде не то что не болел, даже не знал об этой болезни».

Муж у Холиды предприниматель, она сама – сотрудница частной компании. «У нас с мужем этой болезни нет. Откуда появилась инфекция у сына – не знаем. Сейчас мы даем ему лекарства и говорим, что у него пониженный иммунитет. Правда, что такое «пониженный иммунитет», он не знает. Мне надо собраться с духом и сообщить ему ужасную новость», - сокрушается Холида.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, за последний год в стране зафиксировано 130 новых случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией. Из них - 82 мальчика и 48 девочек.

Умед Талбов, врач-инфекционист Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ г. Душанбе 3 октября в беседе с Радио Озоди признался, что некоторые выявленные случаи заражения ВИЧ-инфекцией остаются для них загадкой. «У некоторых ВИЧ-инфицированных абсолютно здоровые родители, а дети просто не могли заразиться половым путем». - говорит он.

По словам врача, заболевание приводит к поражению иммунной системы ребенка, ее значительному ослаблению, всевозможным сбоям в работе иммунитета. У всех ВИЧ-инфицированных детей наблюдается отставание в физическом развитии, истощение, т.е. потеря массы тела. Дети могут заразиться во время переливания крови и ее компонентов, если донор имеет соответствующий диагноз;при использовании медицинского оборудования (шприцы, гинекологические, хирургические принадлежности), не прошедшего специальную обработку, а также при процедуре трансплантации органов от зараженного донора», - говорит Умед Талбов.

В Таджикистане работают 68 центров СПИД, в том числе один республиканский и один региональный, 8 городских и 58 районных. Согласно закону РТ «О противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита» лекарственные препараты для ВИЧ-инфицированных выдаются совершенно бесплатно. Дети до 18-летия обеспечиваются пособиями — это порядка 400-500 сомони в месяц. Дети с рождения до 1-2 лет обеспечиваются молочными смесями. Что касается женщин, они получают бесплатное лечение, говорят в Минздраве Таджикистана.

Число официально выявленных ВИЧ-инфицированных в Таджикистане в настоящее время составляет 10,7 тыс. человек, 7 тыс. из них - мужчины. В начале года глава Минздрава Таджикистана Насим Олимзода обнародовав эти данные, отметил, что 54,6% или около 5,9 тысячи ВИЧ-инфицированных заразились половым путем, 4% составляет заражение детей от матери. В прошлом году, по данным Олимзода, в республике было зафиксировано 1,4 тысячи ВИЧ-инфицированных, из них 48 было выявлено в ходе прохождения медицинского освидетельствования пар для заключения брака.

Но действительное число ВИЧ-инфицированных, уверены специалисты, на самом деле в разы выше. По их словам, для лечение одного ВИЧ-инфицированного необходимо от $700 до $1000 в год.