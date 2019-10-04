Минфин Казахстана представил Мажилису уточнения в бюджет 2019-2021 гг.

CA-NEWS (KZ) - 3 октября Минфин Казахстана представил Мажилису уточнения в бюджет 2019-2021 гг, передате пресс-служба правительства.

Согласно корректировке, увеличивается финансирование ряда отраслей социального блока и экономики.

В целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере предусмотрены средства на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП в сумме 36,9 млрд. тенге. А на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения - на 23,3 млрд. тенге.

Эти расходы направлены на стационарную медицинскую помощь в связи с увеличением количества пролеченных случаев, апробацию системы ОСМС в Карагандинской области и завершение строительства детской городской больницы на 200 коек в Усть-Каменогорске и родильного дома на 100 коек в с. Узын-агаш Алматинской области, а также продолжение строительства областного перинатального центра в г. Актобе.

С учетом уточнения расходы социального блока составляют 5,4 трлн. тенге или 44,9% от общего объема расходов, с увеличением на 6,7 млрд. тенге.

Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд. тенге и составляют 2,2 трлн. тенге. С учетом перераспределения средств на выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам предусмотрено 17,1 млрд. тенге.

Данные средства позволят обеспечить жильем дополнительно 1 666 семей с учетом фактически поступивших заявок, а также осуществить выплату премии по вкладам новым участникам системы жилищных сбережений.

Поддержка промышленности. Для финансирования обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли предусмотрено 36,7 млрд. тенге;на реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей предусмотрено 8,0 млрд. тенге; на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения Жамбылской области 7,2 млрд. тенге.

Пилотный проект предполагает представление сельхозтоваропризводителям и личным подсобным хозяйствам более 2000бюджетных кредитов и микрокредитов на 5-7 летс номинальной годовой ставкой вознаграждения не выше 2,5%.

В целях сокращения времени реагирования при ЧС, оказание экстренной медицинской помощи населению, а также развития вертолетной индустрии предусмотрены 21,1 млрд. тенге на развитие и пополнение авиапарка специализированными воздушными судами.

Для обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона, подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также в целях решения других неотложных вопросов, резерв Правительства на неотложные затраты увеличен на 61,8 млрд. тенге.

Представляя депутатам поправки, первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов подчеркнул, что корректировка направлена на решение ряда приоритетов, обозначенных руководством страны.

И как отметил вице-министр национальной экономики Мади Такиев, при уточнении бюджета сохранены ведущие показатели Прогноза социально-экономического развития страны.

С учетом обсуждения этих и других нововведений дальнейшее рассмотрение законопроекта продолжится в Рабочей группе под руководством депутата Кожахана Жабагиева.