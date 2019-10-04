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  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель нижней палаты парламента Таджикистана посетит Узбекистан

CA-NEWS (TJ) -  Делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Шукурджона Зухурова посетит Узбекистан.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра нижней палаты парламента страны Мухаммадато Султонов, данный визит состоится по приглашению председателя законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддинджона Исмоилова.

По словам М.Султонова, в ходе визита, который намечен на 6-9 октября текущего года, парламентская делегация во главе с Шукурджном Зухуровым проведет ряд встреч.

В частности запланированы встречи с председателем Сената парламента РУ Танзилой Нарбаевой и главой законодательной палаты узбекского парламента Нуриддинджоном Исмоиловым.

Также запланированы встречи таджикской делегации с другими высокопоставленными лицами.

В ходе данного визита представители парламента Таджикистана также совершат культурно-ознакомительную поездку в город Самарканд.

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