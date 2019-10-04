Экс-банкиру Жомарту Ертаеву продлили арест

CA-NEWS (KZ) - Экстрадированному в Алматы из Москвы экс-банкиру Жомарту Ертаеву продлен арест, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил содержание под стражей Жомарта Ертаева до 15 декабря.

Таким образом, Ертаев проведет под стражей в Алматы девять месяцев - срок содержания под стражей исчисляется с 15 марта 2019 года.

Экс-банкира Жомарта Ертаева доставили в Алматы в середине марта 2019 года.

Весной прошлого СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. В первых числах января 2019 года стало известно, что Жомарта Ертаева в Москве взяли под стражу. 14 ноября 2018 года Генеральная прокуратура Казахстана вынесла новое постановление о квалификации деяний подозреваемого по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Ертаев заочно обвиняется в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK".