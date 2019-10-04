В Узбекистане 9-летних девочек начали массово прививать против вируса папилломы человека, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В текущем месяце по всему Узбекистану 9-летних девочек начали массово прививать против вируса папилломы человека (ВПЧ), который, по некоторым данным, в 90% случаев вызывает у женщин рак шейки матки, передает Озодлик.



Массовая вакцинация девочек, рожденных в 2010 году, против вируса папилломы человека, которая в большинстве стран мира носит рекомендательный характер, вызывает беспокойство, а в некоторых случаях даже панику среди многих матерей.

Мать 9-летней ученицы одной из ташкентских школ говорит, что недавно ее вызвали на собрание в школу, где врачи рассказали о вакцине против вируса папилломы человека (ВПЧ). "Они объяснили, что если сделать эту вакцинацию в 9 лет, то она будет действовать дольше. Врачи сказали мне: «Воспользуйтесь бесплатной вакциной. Потому что, когда вашей дочери исполнится 10 лет, она даже за деньги не сможет пройти эту вакцинацию. За рубежом эта вакцина стоит 100-200 долларов». Если верить врачам, то это очень полезная вакцина", – говорит она.

По ее словам, врачи не принуждали матерей 9-летних школьниц дать согласие на вакцинацию против ВПЧ. "Но у меня возникли сомнения – почему вакцину стоимостью как минимум 100 долларов массово делают девочкам 2010 года рождения, да еще и бесплатно? Если эта вакцина такая полезная, то почему ее делают бесплатно? Меня сильно беспокоит один вопрос – а не хотят ли ее разработчики сделать из наших дочерей «подопытных кроликов»? Мне сказали, что в нашей школе прививать девочек начнут с 22 октября, попросили меня дать согласие. Но я пока не согласилась. Реакция после укола – это одно, но мы ведь не знаем, какая будет реакция после 10 лет!", – говорит мать 9-летней школьницы.

Между тем, в узбекскому сегменте социальных сетях распространяется видео, в которых матери узбекских школьниц высказывают свои опасения относительно вакцинации против ВПЧ. В частности, на аудиозаписи, распространенной через мессенджер Telegram, матери двух ташкентских школьниц призывают участниц своей группы о плачевных последствиях этой вакцинации и говорят, что их гинекологи рекомендуют не делать прививку против ВПЧ неполовозрелым девочкам.

Весной этого года заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова (в настоящее время является председателем Комитета женщин – Ред.) сообщила, что правительство импортировало из США новую вакцину против ВПЧ на 7 миллионов долларов. Баситханова говорила, что она затронет всех девочек в возрасте девяти лет.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно раком шейки матки в нашей стране заболевают более 1600 женщин. От этой болезни в нашей стране ежегодно умирают в среднем 585 женщин. То есть, ежедневно от рака шейки матки умирает две женщины. В большинстве случаев причиной рака шейки матки оказывается ВПЧ», – говорила в марте месяце Эльмира Баситханова.

С тех пор представители Минздрава пытаются через местную прессу и телеканалы рассеять опасения граждан относительно вакцинации против вируса папилломы человека. По данным Минздрава, в 2010 году в нескольких областях республики вакцина против вируса папилломы человека была сделана 8 тысячам девочек, у которых не наблюдались случаи реакции после вакцинации.

«Вакцинация против вируса папилломы абсолютно безопасная. Это подтверждено в отчетах международных организаций. Слухи о том, что данная вакцина вызывает бесплодие или аутизм, беспочвенны», – заявила заместитель начальника управления саниатрно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Дилором Турсунова.

По официальным данным, вакцинация девочек против вируса папилломы человека в Узбекистане запланирована на 21 октября. Она затронет 400 тысяч девочек в возрасте девяти лет. А в 2020 году от ВПЧ будут прививать девочек в возрасте до 14 лет. Девочки старше 14 лет и женщины могут пройти вакцинацию от ВПЧ на платной основе.

В прошлом месяце администрация города Ташкента широко рекламировала эту вакцину на своем сайте и Telegram-канале. Стоит отметить, что градоначальник (хоким) узбекской столицы, владелец крупнейшей бизнес-империи в Узбекистане Джахонгир Артыкходжаев одновременно владеет большей частью акций самой крупной частной клиники в Узбекистане – Akfa Medline.

Широко распространенная во всем мире вакцина Gardasil, применяемая против вируса папилломы человека, передаваемого в основном половым путем, производится американской компанией Merck&Co. Агентство фармацевтики и продуктов питания США в 2006 году официально разрешило применять эту вакцинацию девочкам и мальчикам в возрасте 9-14 лет.