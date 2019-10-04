В горах Памира спасли семейную пару из Польши

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана спасли семенную пару из Польши.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, 3 октября.

на пульт оперативного дежурного КЧС поступил звонок о том, что приблизительно в районе Каракуль и Мозкули Мургабского района ГБАО, двое польских туристов подали сигнал «SOS».

К месту ЧП были направлены сотрудники отдела КЧС Мургабского района и группа добровольцев из села Каракуль. По прибытию в 15:40 сотрудники КЧС установили с пострадавшими голосовой, а затем визуальный контакт. Ими оказались 38 летний Богдан Гас и его жена 34-летняя Иванна Гиришска.

Семейная пара совершала свое путешествие на автомобиле, их маршрут пролегал через Мургабский район и далее в город Ош Республики Кыргызстан. Но, не доехав до места назначения, двигатель их автомобиля заглох. В медицинской помощи они не нуждались.

Для оказания помощи в ремонте автомобиля, сотрудники КЧС по Мургабскому району доставили туристов в село Каракуль Мургабского района.