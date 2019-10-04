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  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане будет разработана и принята Национальная стратегия финансового охвата

CA-NEWS (TJ) -  Ожидается, что в будущем в Таджикистане будет принята Национальная стратегия финансового охвата. В этом контексте Национальным банком Таджикистана в сотрудничестве с партнерами по развитию создана внутриведомственная рабочая группа для разработки стратегии, оказания технической помощи и привлечения международных экспертов, также подписано соглашение с международной финансовой корпорацией в рамках проекта «CAFINC», которое определит дальнейшие шаги по разработке Национальной стратегии финансового охвата, передает НИАТ Ховар.

В связи с этим в Душанбе был рассмотрен процесс разработки Национальной стратегии финансового охвата в Республике Таджикистан. Заместитель председателя Национального банка Таджикистана Лола Салимова отметила, что в условиях современных хозяйственных отношений результаты деятельности банковской и финансовой системы страны оцениваются посредством охвата населения различными финансовыми и банковскими услугами.

Национальный банк Таджикистана в целях получения и использования высококачественных банковских услуг для развития малого и среднего предпринимательства, увеличения количества счетов в кредитных организациях, безналичных расчетов посредством электронных платежных систем, перевода денежных средств, привлечения сбережений населения, предоставления доступных кредитов, развития страхового рынка и повышения финансовой грамотности населения считает важной и своевременной разработку Национальной стратегии финансового охвата в Республике Таджикистан.

Заместитель директора швейцарского Секретариата по экономическим вопросам (SECO) Коринн Демендж и постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян Петер Олтерс отметили, что разработка Национальной стратегии финансового охвата в Республике Таджикистан является своевременной и может внести достойный вклад в дальнейшее развитие экономики страны.

Специалисты и представители Всемирного банка, научно-исследовательского института Национального банка Таджикистана и Международной финансовой корпорации представили информацию о состоянии текущей финансовой доступности в Таджикистане, проделанной в этом направлении работе, организации процесса подготовки и сроков ее представления. Поднимались такие темы, как «Национальная стратегия по финансовой доступности: мировой опыт и лучшая практика для Таджикистана», «Состояние финансового доступа в Таджикистане», «Национальная стратегия финансового охвата в Республике Таджикистан для страны: предлагаемые шаги, процессы и сроки». Члены рабочей группы Национальной стратегии финансового охвата в Республике Таджикистан обменялись мнениями по техническому направлению, разработке проекта, определению целей, созданию, координации работы рабочей группы, срокам представления материалов.

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