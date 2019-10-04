В Узбекистане планируют запретить установку шторок в салоне легковых автомобилей

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CA-NEWS (UZ) - На портале СОВАЗ опубликован проект закона о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, передает kun.uz.



Согласно законопроекту, Министерство внутренних дел намерено запретить использования на задних боковых стеклах легковых автомобилей шторок и других предметов.

Если документ будет одобрен и вступит в силу, то за эксплуатацию транспортных средств с зеркальными стеклами, не соответствующими техническому регламенту, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность, а равно тонировка (затемнение) задних или передних боковых стекол транспортных средств без соответствующего разрешения придется заплатить штраф в размере 10 базовых расчетных величин (2,23 млн сумов), за повторное правонарушение в течение года — 15 БРВ (3,345 млн сумов).

Кроме этого, за тонировку (затемнение) задних или передних боковых стекол без разрешения придется заплатить штраф в размере 50 БРВ (11,15 млн сумов) за первое нарушение и 70 БРВ (15,61 млн сумов) за повторное нарушение в течение года.

Напомним, в настоящее время, жалюзи и шторки на задних стеклах разрешены на автотранспортных средствах категории М1, то есть на тех, которые используются для перевозки пассажиров, имеющих кроме места водителя не более восьми мест для сидения.

По данным Norma, на боковых и задних окнах допускается установка занавесок, если транспортное средство относится к категории M3, то есть транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Однако обязательным условием в этих случаях является наличие с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. Таким образом, на задние стекла легковых автомобилей можно ставить жалюзи и шторки, а на боковых окнах они допускаются только, например, у экскурсионных автобусов.

При этом в июле депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, исходя из обращений граждан и учитывая стоимость тонировки, предложили разрешить установку шторок в салоне легковых автомобилей на бесплатной основе. Однако никаких результатов не последовало.

2 августа правительство Узбекистана приняло постановление о снижении ставки на тонировку стекол автомобилей.

Уровень светопропускания был установлен следующим образом:

– Заднее стекло – до 100%;

– Задние пассажирские стекла – до 100%;

– Боковые водительские стекла – до 50%;

– Переднее лобовое стекло с допустимой тонированной лентой диаметром 14 см – 100%.

На тонировку заднего и лобового (полоса 14 см) стекла не требуется получение специального разрешения.

Новые расценки на тонировку задних боковых стекол:

– Автомобили физических и юридических лиц – 10 БРВ (2 230 000 сумов);

– Автомобили иностранных организаций – 20 БРВ (4 460 000 сумов).

Тонирование всех боковых стекол автомобиля:

– Автомобили физических и юридических лиц – 50 БРВ (11 150 000 сумов);

– Автомобили иностранных организаций – 80 БРВ (17 840 000 сумов).

Для туристических автобусов установлена единая ставка в размере 50 БРВ (11 150 000 сумов).