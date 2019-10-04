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  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Украине в результате аварийной посадки разбился самолет, погибли 5 человек

CA-NEWS (CA) -  Рядом с аэропортом Львова во время аварийной посадки разбился самолет Ан-12.

На борту было 7 человек, 5 из них погибли, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Самолет выполнял грузовой рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был дозаправиться во Львове, сообщает «РИА Новости».

В 7:10 при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от международного аэропорта Львов борт исчез с радара, в 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозилось на судне, не уточнил.

сообщил, что на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозилось на судне, не уточнил.
Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/poyavilos-video-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-ukraine-380750/
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заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/poyavilos-video-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-ukraine-380750/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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