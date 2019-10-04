На Украине в результате аварийной посадки разбился самолет, погибли 5 человек

CA-NEWS (CA) - Рядом с аэропортом Львова во время аварийной посадки разбился самолет Ан-12.

На борту было 7 человек, 5 из них погибли, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Самолет выполнял грузовой рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был дозаправиться во Львове, сообщает «РИА Новости».

В 7:10 при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от международного аэропорта Львов борт исчез с радара, в 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозилось на судне, не уточнил.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz сообщил, что на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозилось на судне, не уточнил.Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/poyavilos-video-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-ukraine-380750/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz