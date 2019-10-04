В Ашхабаде полиция активизировала рейды в отношении женщин занимающихся проституцией

CA-NEWS (TM) - Ашхабадская полиция активизировала рейды по задержанию женщин, занимающихся проституцией.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, со ссылкой на источники в полиции Копетдагского этрапа и судебных инстанциях Ашхабада, в последнее время было задержано более ста женщин.

"В последнее время Ашхабадская полиция осуществляет рейды в отношении женщин легкого поведения, в течение нескольких месяцев были задержаны более 100 человек", - сообщил 2 октября корреспондент в Ашхабаде.

По его словам задержанных женщин зачастую штрафуют.

"Задержанных женщин и девушек в течении короткого времени привлекают к суду и выписывают штраф. Сумма штрафа зависит от наличия или отсутствия венерических заболеваний у задержанных", - сообщил источник в полиции.

Истоник также отмечает, что задержанных "за незаконные сексуальные услуги" граждан после штрафа отпускают, но им запрещена смена места жительства, их ставят на учет, обязав систематически отмечаться в районном отделении полиции.

Как сообщает издание turkmen.news, сотрудники ашхабадской полиции сами контролируют сферу интим услуг в столице Туркменистана.

По данным издания туркменские оперативники имеют планшеты, в которые закачана полная база данных работников сферы интим-услуг: "причем, не только из числа женщин, но и противоположного пола; и те и другие обязаны при первом же звонке являться в указанное место и оказывать весь комплекс своего «сервиса», говорится публикации turkmen.news. Издание сообщает о случае, когда незаконное действие полицейского было заснято на камеру и публикует ссылку на видеозапись.

Власти страны и национальные СМИ тему проституции не обсуждают.

Вместе с тем, законодательство Туркменистана предусматривает уголовное наказание за занятие проституцией, а также вовлечение в занятие проституцией.

Статья 138 УК Туркменистана, предусматривает наказание за занятие проституцией, совершённое повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 139 УК Туркменистана предусматривает наказание за вовлечение в занятие проституцией от исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет до лишения свободы от 3-8 лет.

Законодательство также предусматривает наказание за заражение венерическими заболеваниями и СПИД, а также наказание за принудительное лечение заведомо здорового человека.