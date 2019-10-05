Назначен новый вице-премьер по транспорту, связи и промышленности Туркменистана

CA-NEWS (TM) - 4 октября, во время заседания Кабинета Министров по итогам работы правительства за 9 месяцев текущего года, президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил Овезова Байрамгелди Оразгелдиевича новым вице-премьером, который будет курировать сферы связи, транспорта и промышленности, передает Хроники Туркменистана.

С января 2019 года Овезов занимал должность председателя Агентства «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменсвязь»), до этого с 2012 года был министром связи.

Напомним, что место вице-премьера освободилось 1 октября, после того как Мамметхан Чакыев был переведен на должность главы МВД вместо уволенного Исгендера Муликова.

В течение трех дней временно ответственность за связь и промышленность была возложена на вице-премьера Чарымырата Пурчекова.