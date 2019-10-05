В Узбекистане будут штрафовать банки за нарушения при обслуживании клиентов

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана утвердил размеры штрафов в отношении коммерческих банков в случае невыполнения их обязательств перед клиентами.

В документе, опубликованном на портале Norma 3 октября, говорится, что штрафы будут установлены в соответствии с минимальным уставным капиталом (100 млн сумов или $10,5 тыс) банка.

За невыдачу своевременно денежной наличности для выплаты заработной платы банк будет выплачивать штраф в размере 0,005% от минимального размера уставного капитала, за нарушение банком установленных законодательством сроков осуществления электронных платежей – 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задержанного электронного платежа.

Кроме того, а нарушение установленного срока возврата ошибочно осуществленного по вине банка электронного платежа банка обязан вернуть средства, а также уплатить пеню клиенту – 0,1% за каждый день задержки, но не более 10% от суммы неправильно осуществленного электронного платежа.