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  5 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Начальником Генштаба ВС Монголии назначен бригадный генерал Д.Ганзориг

CA-NEWS (MNG) -  Указом Президента Монголии бригадный генерал Довчинсурэнгийн Ганзориг назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, передает Montsame.

Его предшественник генерал-майор А.Ганбат был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. В связи с этим, первого октября Президент Х.Баттулга в рамках своих полномочий направил на согласование парламента предложение назначить Д.Ганзорига на эту должность. Сегодня, на пленарном заседании осенней сессии парламента депутаты рассмотрели и поддержали предложение главы государства, в связи с чем, президент подписал соответствующий указ и Д.Ганзориг приступил к своим обязанностям.

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