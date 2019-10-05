Начальником Генштаба ВС Монголии назначен бригадный генерал Д.Ганзориг

CA-NEWS (MNG) - Указом Президента Монголии бригадный генерал Довчинсурэнгийн Ганзориг назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, передает Montsame.

Его предшественник генерал-майор А.Ганбат был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. В связи с этим, первого октября Президент Х.Баттулга в рамках своих полномочий направил на согласование парламента предложение назначить Д.Ганзорига на эту должность. Сегодня, на пленарном заседании осенней сессии парламента депутаты рассмотрели и поддержали предложение главы государства, в связи с чем, президент подписал соответствующий указ и Д.Ганзориг приступил к своим обязанностям.