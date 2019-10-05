В Ташкентской области мужчина держал жену на цепи
- Узбекистан, общество
- 22:23, 05 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В сети появилось видео, где мужчина держит свою жену на цепи. Происшествие произошло в Ташкентской области в Зангиатинском районе, передает upl.uz.
Оказалось, что мужчина держал жену на цепи из-за того, что она хотела подать на развод. Женщину удалось спасти из рук мужа-тирана благодаря усилиям ее родственников.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 138 (Насильственное незаконное лишение свободы).