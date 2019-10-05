В Ташкентской области мужчина держал жену на цепи

CA-NEWS (UZ) - В сети появилось видео, где мужчина держит свою жену на цепи. Происшествие произошло в Ташкентской области в Зангиатинском районе, передает upl.uz.



Оказалось, что мужчина держал жену на цепи из-за того, что она хотела подать на развод. Женщину удалось спасти из рук мужа-тирана благодаря усилиям ее родственников.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 138 (Насильственное незаконное лишение свободы).



