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  5 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкентской области мужчина держал жену на цепи

CA-NEWS (UZ) -  В сети появилось видео, где мужчина держит свою жену на цепи. Происшествие произошло в Ташкентской области в Зангиатинском районе, передает upl.uz.

Оказалось, что мужчина держал жену на цепи из-за того, что она хотела подать на развод. Женщину удалось спасти из рук мужа-тирана благодаря усилиям ее родственников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 138 (Насильственное незаконное лишение свободы).

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