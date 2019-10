В Китае обнаружили крупное месторождение газа

CA-NEWS (CA) - Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае.

Новая скважина "Боцзы-9" обеспечит добычу 418,2 тыс. куб. м газа и 115,15 куб. м конденсата в сутки, отмечает ТАСС.

China has discovered a huge gas field with an estimated reserve of 115.3 billion cubic meters in Xinjiang's Tarim Basin pic.twitter.com/WRVSH3T3Wg — China Xinhua News (@XHNews) October 6, 2019