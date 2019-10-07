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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Между Узбекистаном и Кыргызстаном открылось новое автобусное сообщение

CA-NEWS (UZ) -  По маршруту Кызыл-Кия – Фергана – Кызыл-Кия открылось новое международное автобусное сообщение. Об этом пишет centralasian со ссылкой на автотранспортное управление Баткенской области Кыргызстана.

Отправка первых автобусов по новому маршруту состоялась с участием представителей мэрии города Кызыл-Кии, депутатов городского совета, а также представителя президента Узбекистана в Фергане и сотрудников администрации Ферганской области.

Для первых пассажиров проезд сделали бесплатным. В последующем тариф по этому маршруту будет составлять 65 сомов (около 1 доллара) в один конец. Ездить по этому маршруту будут крупные автобусы и минибусики. Транспорт будет отправляться каждый день с автовокзала города Кызыл-Кии в 09:00, 10:00, 14:00 и 15:00.

Ранее, 25 сентября было запущено автобусное сообщение между городами Андижан (Узбекистан) и Ош (Кыргызстан). Стоимость проезда составляет 100 сомов (1,5 доллара).

После андижанских событий 2005 года Узбекистан в одностороннем порядке закрыл границу с Кыргызстаном. С 2016-2017 годов после ряда встреч президентов и премьер-министров двух стран сотрудничество обеих республик начало возобновляться.

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