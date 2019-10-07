Цены на авиабилеты в Казахстане обсудили в правительстве

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана рассмотрены вопросы развития гражданской авиации и меры по дальнейшему снижению цен на авиабилеты, сообщает пресс-служба правительства.



О ситуации в отрасли доложили Министр индустрии и инфраструктурного развития Б.Атамкулов, управляющий директор по транспорту и логистике АО «Самрук-Қазына» К.Алпысбаев, Министр энергетики К.Бозумбаев, президент АО «Эйр Астана» П.Фостер.

В Казахстане растут объемы авиаперевозок пассажиров – за 8 месяцев т.г. в гражданской авиации перевезено 5,6 млн пассажиров, что на 1,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

В целях снижения цен авиабилеты открыта низкобюджетная авиакомпания – лоукостер «FlyArystan», с мая т.г. продавшая свыше 450 тыс. билетов, почти 60% из которых реализованы по минимальным тарифам – до 10 тыс. тг. В ближайшее время будут открыты новые сообщения из Нур-Султана в Павлодар, Семей и Шымкент по цене билетов от 5999 тг. В Павлодар опционные тарифы реализованы по цене от 999 тг. До конца 2020 года лоукостер будет летать в большинство региональных центров с открытием международного сообщения в Москву.

Как отметил управляющий директор по транспорту и логистике АО «Самрук-Қазына» К.Алпысбаев, средний тариф «FlyArystan» на 1 км ниже тарифов лоукостеров Европы в 4 раза.

В текущем году благодаря модернизации казахстанских НПЗ объем производства авиационного топлива увеличился до 694 тыс. тонн или в 1,8 раза, по сравнению с производством 2018 года. Это позволяет полностью покрыть потребность внутреннего рынка за счет отечественных НПЗ.

«Обеспечение населения качественными, безопасными и доступными авиауслугами является одной из важных задач, поставленных перед нами Елбасы и Главой государства», - сказал А.Мамин.

Премьер-Министр поручил продолжить работу по открытию в 2020 году рейсов в Шанхай и Сингапур, завершить процедуры аккредитации отечественных авиакомпаний для открытия полетов в Нью-Йорк, до конца текущего года завершить реконструкцию ВПП аэропортов Костаная и Балхаша, в установленные сроки завершить строительство аэропорта в Туркестане и терминала в Шымкенте, ускорить разработку и принятие программы по развитию малой авиации и аэродромов в регионах.

Глава Правительства поставил задачу активизировать работу по предоставлению в отечественных аэропортах режима «открытого неба» для иностранных перевозчиков, что благодаря привлечению новых зарубежных авиакомпаний, расширению сети маршрутов, повышению конкуренции призвано оказать влияние на снижение стоимости авиабилетов. С учетом того, что более 20% в цене на билет занимает доля расходов на авиатопливо, министерствам национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития поручено проработать вопросы ценообразования на авиакеросин.

Премьер-Министр поручил Фонду «Самрук-Казына» обеспечить в 2020 году увеличение парка воздушных судов авиакомпаний, находящихся под управлением госхолдинга, и расширения географии полетов.

«Как видим, проработка мер по снижению цен на авиабилеты дает результаты. Эту работу необходимо продолжить по всем отечественным авиакомпаниям», - резюмировал А.Мамин.