РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свою академию в Узбекистане
Хабиб Нурмагомедов с зятьями Мирзиёева
Хабиб Нурмагомедов с зятьями Мирзиёева
Предыстория: Чемпион Хабиб Нурмагомедов погостил у зятьев Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) -  Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свою академию по обучению боевым искусствам в Узбекистане. Как передает агентство ТАСС, об этом он сообщил журналистам после выступления на образовательном форуме Synergy Global Forum.

«Будем развивать ММА, откроем мою академию. В этом плане у нас много друзей в Узбекистане, много болельщиков. Куда бы я не ездил по миру, везде узбеки подходят, желают удачи», – сказал он.

Боец добавил, что в 2020-2021 годах планируется провести первый в истории Узбекистана турнир UFC.

Напомним, что в мае этого года Нурмагомедов приезжал в Ташкент. Тогда же спорстмен опубликовал на своей странице в Instagram’е фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, у которых он гостил в Узбекистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×