Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свою академию в Узбекистане

Хабиб Нурмагомедов с зятьями Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свою академию по обучению боевым искусствам в Узбекистане. Как передает агентство ТАСС, об этом он сообщил журналистам после выступления на образовательном форуме Synergy Global Forum.

«Будем развивать ММА, откроем мою академию. В этом плане у нас много друзей в Узбекистане, много болельщиков. Куда бы я не ездил по миру, везде узбеки подходят, желают удачи», – сказал он.

Боец добавил, что в 2020-2021 годах планируется провести первый в истории Узбекистана турнир UFC.

Напомним, что в мае этого года Нурмагомедов приезжал в Ташкент. Тогда же спорстмен опубликовал на своей странице в Instagram’е фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, у которых он гостил в Узбекистане.



