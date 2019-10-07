Власти Таджикистана готовятся вернуть из Сирии 575 детей и женщин

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана готовы вернуть на родину таджикских детей и женщин, живущих, по оценкам Совета по правам человека ООН, в ужасных условиях в сирийских лагерях для беженцев.

Министерство иностранных дел Таджикистана 5 октября сообщило, что на днях таджикские дипломаты встретились с высокопоставленными сирийскими чиновниками и обсудили вопросы, связанные с установлением личности и возвращением на родину соотечественников. Дипломаты уточнят и число таджикистанцев, находящихся в сирийских лагерях для беженцев.

Зубайдулло Зубайдзода, посол Таджикистана в Кувейте и Ирака, по поручению правительства находится в Дамаске. Дипломат в беседе с Радио Озоди 5 октября сообщил, что последние дни встретился с представителями правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Основная тема разговора – возвращение на родину граждан Таджикистана, которые живут в лагерях для беженцев. Однако Зубайдзода отказался говорить о деталях плана по возвращению соотечественников из Сирии. Он лишь сказал, что реализация плана начинается в ближайшие месяцы.

Напомним, в начале мая в МИД Таджикистана с просьбой о содействии в возвращении на родину обратились 34 таджикские женщины, находящиеся в палаточных лагерях беженцев ООН в Сирии. У каждой из них от 1 до 5 детей. Женщины, которые через родных по Интернету обратились к властям, попали в плен к курдам за последние два года, во время освобождения территорий, занятых запрещенной в ряде стран группировкой "Исламское государство" (ИГ).

По информации таджикских властей в данный момент в сирийских лагерях для беженцев находятся не менее 575 женщин и детей - членов семей боевиков, примкнувших несколько лет назад к ИГ. Источник Радио Озоди в правительстве Таджикистана сообщил на правах анонимности 12 сентября, что по их информации, большинство таджикистанцев находятся в лагере “Аль-Хол”, расположенном в провинции Хасакия.

“Примерно 90 из них – женщины, более 200 девочек и более 240 мальчиков. Дети в возрасте от 1 до 17 лет. 134 из них появились на свет за последние два года. Большинство детей круглые сироты, без родитей. Это не окончательная статистика, на самом деле количество граждан Таджикистана может быть гораздо выше”, - сообщил источник в правительства Таджикистана.

По его словам, в лагерь таджикские женщины и дети, вместе с остальными беженцами-членами семей ИГ были доставлены в течение этого года, после освобождения региона Багус.

В общей сложности в лагере беженцев “Аль-Хол” содержится не менее 70 тысяч человек, из них порядка 10 тысяч – иностранцев, в том числе и граждан Таджикистана. Об этом 11 сентября сообщили авторы доклада ООН по Сирии. Эксперты ООН уверены, что «женщины и дети живут в нечеловеческих условиях». Представляя в Женеве доклад, подготовленный Комиссией по расследованию событий в Сирии, созданной Советом по правам человека ООН, глава комиссии Паулу Пинейру заявил, что большинство находящихся здесь детей в возрасте до 12 лет, более 3,5 тысяч из них не имеют свидетельства о рождении.

В докладе особо выражена озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в лагере Аль-Хол, которая по мнению членов Комиссии, «остается ужасающей». ООН сообщает, что «сотни людей умирают, в то время как многие из этих смертей можно было бы предотвратить. По меньшей мере, 290 детей скончались от истощения или от заражения ран в условиях отсутствия медицинской помощи». В докладе из 21 страницы ООН «требует обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся обитателям «Аль-Хола» независимо от их статуса и гражданства».

Несколько недель назад одна гражданка Таджикистана связалась с Радио Озоди из этого лагеря. По ее словам, условия жизни в лагере «Аль-Хола» являются удручающими. Двое ее детей страдают диареей, но никакой помощи ей не оказывается. После сигнал связи с этой женщиной пропал и сейчас дозвониться до нее не представляется возможным.

Фатима, супруга одного из боевиков ИГ, находящаяся в лагере Рож, сообщила нам, что неделю назад поговорила с таджичками из лагеря «Аль-Хол». По их словам, курдские военнослужащие провели проверку в лагере и конфисковали мобильные телефоны у беженцев.

Власти Таджикистана, вернувшие этой весной 84 таджикских ребенка из Ирака, где их отцы были убиты в боевых действиях или пропали без вести, а матери приговорены к длительным срокам тюрьмы, заявили, что работают над процессом возвращения на родину и находящихся в соседней Сирии граждан Таджикистана. Однако пока, по данным властей, условия репатриации этой категории граждан еще не установлены. Для реализации программы возвращения граждан из территорий, некогда подконтрольных ИГ, правительства двух стран должны подписать определенные документы, отметили в МИД Таджикистана.

С 2014 года, по информации властей Таджикистана, порядка 1900 граждан страны покинули родину и присоединились к боевикам ИГ на территории Сирии и Ирака.