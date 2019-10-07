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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава комитета женщин Узбекистана вышла на сбор хлопка
Эльмира Баситханова
Эльмира Баситханова

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова вместе со своим коллективом вышла на сбор хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области.

Как сообщается на сайте Комитета, заместитель премьер-министра Узбекистана, 5 октября посетившая Аккурганский район, пообщалась с трудящимися на поле работницами и местными жительницами, а также преподнесла им памятные подарки.

В эти дни в различных областях Узбекистана идет активный сбор урожая хлопка.

Несмотря на заявления узбекских властей об искоренении принудительного труда в период хлопковой кампании, сотрудники большинства государственных и общественных учреждений жалуются на то, что их заставляют собирать хлопок в выходные дни.

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