Глава комитета женщин Узбекистана вышла на сбор хлопка

Эльмира Баситханова

CA-NEWS (UZ) - Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова вместе со своим коллективом вышла на сбор хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области.

Как сообщается на сайте Комитета, заместитель премьер-министра Узбекистана, 5 октября посетившая Аккурганский район, пообщалась с трудящимися на поле работницами и местными жительницами, а также преподнесла им памятные подарки.

В эти дни в различных областях Узбекистана идет активный сбор урожая хлопка.

Несмотря на заявления узбекских властей об искоренении принудительного труда в период хлопковой кампании, сотрудники большинства государственных и общественных учреждений жалуются на то, что их заставляют собирать хлопок в выходные дни.