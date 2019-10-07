Телевидение Узбекистана раскритиковало рваные джинсы и откровенную одежду узбекистанок

CA-NEWS (UZ) - В передаче «Муносабат» по телеканалу «Узбекистан» раскритиковали рваные джинсы, распущенные волосы и откровенную одежду девушек и женщин, сообщило издание upl.uz.



Очередной выпуск передачи «Муносабат» был посвящен неделе пожилых людей. В телепередаче приняли участие представители махаллинского комитета, аксакалы, журналисты и сотрудники ответственных ведомств. Глава махаллинского комитета Наима Джаборова забыв о главной теме передачи, в прямом эфире раскритиковала стиль молодых узбекистанок.

"Девушки ходят в рваных джинсах и это стало нормальным явлением. Интересно где их отцы и братья? Куда они смотрят? Вот приходят родители на собрание в школу и сами матери этих девушек одеваются откровенно. Их мужья совсем перестали ревновать. Мужчины стали чрезмерно демократичными по отношению к одежде своих жен и дочерей", — заявила Джаборова.

Многие в студии согласились с мнением Джаборовой.