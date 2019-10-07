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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Минтранса РТ возглавил национальную комиссию Таджикистана в коридоре «ТРАСЕКА»

CA-NEWS (TJ) -  Министр транспорта Таджикистана Худоер Худоерзода назначен главой национальной комиссии РТ в международном транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).

До этого национальную комиссию от РТ в ТРАСЕКА возглавлял первый заместитель премьер-министра страны Давлатали Саид, передает Avesta.

Для соблюдения кворума и уровня участия других стран, входящих в ТРАСЕКА, Давлатали Саид предложил министра транспорта Худоера Худоерзода в качестве главы национальной комиссии РТ в ТРАСЕКА.

Кандидатуру Худоера Худоерзода поддержал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает министерство транспорта.

ТРАСЕКА – программа международного сотрудничества между Европой и странами-партнёрами по организации транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия». В организационном плане ТРАСЕКА представляет собой межправительственную комиссию.

В программе ТРАСЕКА участвуют Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Молдавия, Монголия, Украина, Турция, Румыния, Болгария и Иран.

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