Судебное разбирательство в США по делу Аблязова может начаться в 2020 году

CA-NEWS (KZ) - Судебное разбирательство в Нью-Йорке по иску властей Алматы и «БТА Банка» к Мухтару Аблязову по факту отмывания похищенных им денег может состояться в 2020 году, передает пресс-служба министерства юстиции РК.



Судебное разбирательство в Нью-Йорке было возбуждено более четырех лет назад. Досудебная стадия разбирательства в настоящее время почти завершена, и акимат Алматы предполагает, что судебное разбирательство с участием присяжных – граждан США, состоится в 2020 году.

Это решение суда от 30 сентября 2019 года упрощает предстоящее в 2020 году судебное разбирательство. Когда дело было впервые возбуждено в 2015 году, акимат Алматы и со-истец БТА Банк включили в перечень своих претензий к Аблязову и его сообщникам иск о «мошеннической передаче», основанный на передаче недвижимого имущества, известного как Flatotel в Нью-Йорке. Аблязов и его сообщники продали эту недвижимость в попытке скрыть активы от акимата Алматы.

Как объяснила судья Нью-Йорка в своем решении, «смысл иска о мошеннической передаче заключался в том, чтобы по завершении дела, в случае победы акимата Алматы и со-истца БТА Банка, обеспечить доступ к Flatotel для исполнения судебного решения». Однако, как известно, в конце 2015 года акимат Алматы и соистец БТА Банк уже успешно вернули себе недвижимое имущество, которым владел Нью-Йоркский застройщик. Поэтому на этой неделе судья решил, что необходимости в иске о мошеннической передаче нет, поскольку истцы уже выиграли этот иск, вернув имущество.

Решение Суда не затрагивает каких-либо других исков и не влияет на возмещение ущерба, которое акимат Алматы и со-истец БТА Банк ожидают получить в конце рассмотрения дела.

Стоит отметить, решение суда было основано на техническом правовом вопросе, а не на каких-либо доказательствах, поддерживающих Аблязова или его сообщников. Акимат Алматы и соистец БТА Банк уверены, что присяжные убедятся в совершении преступлений Аблязовым и его сообщниками и дополнительно вернут истцам денежные средства, в том числе десятки миллионов долларов, на которые истцы успешно наложили арест в начале дела.