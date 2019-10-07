Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по демаркации госграницы

- Туркменистан, политика
- 11:05, 07 октября 2019
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CA-NEWS (TM) - 30 сентября - 6 октября 2019 года в Нукусе состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.
В ходе мероприятия стороны провели считку нормативно-правовых и технических документов демаркации и договорились внести их на утверждение Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам проведения аэрофотосъемочных работ на совместной границе, сообщил МИД РУ.
По итогам переговоров руководителями делегаций - первым заместителем председателя Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкином Абдуллаевым и начальником Предприятия №5 Министерства обороны Туркменистана Мамедом Мамедовым подписан соответствующий Протокол.