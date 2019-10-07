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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по демаркации госграницы

CA-NEWS (TM) -  30 сентября - 6 октября 2019 года в Нукусе состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

В ходе мероприятия стороны провели считку нормативно-правовых и технических документов демаркации и договорились внести их на утверждение Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам проведения аэрофотосъемочных работ на совместной границе, сообщил МИД РУ.

По итогам переговоров руководителями делегаций - первым заместителем председателя Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкином Абдуллаевым и начальником Предприятия №5 Министерства обороны Туркменистана Мамедом Мамедовым подписан соответствующий Протокол.

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