Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по демаркации госграницы

CA-NEWS (TM) - 30 сентября - 6 октября 2019 года в Нукусе состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

В ходе мероприятия стороны провели считку нормативно-правовых и технических документов демаркации и договорились внести их на утверждение Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам проведения аэрофотосъемочных работ на совместной границе, сообщил МИД РУ.

По итогам переговоров руководителями делегаций - первым заместителем председателя Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкином Абдуллаевым и начальником Предприятия №5 Министерства обороны Туркменистана Мамедом Мамедовым подписан соответствующий Протокол.