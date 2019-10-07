Российский журналист пожаловался, что ему не дали туркменскую визу за твит об алабае

- Туркменистан, общество
- 11:12, 07 октября 2019
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CA-NEWS (TM) - Корреспондент «Комсомольской правды», входящий в кремлевский пул Дмитрий Смирнов пожаловался в своем Twitter-аккаунте на то, что не смог получить визу в Туркменистан. Об этом сообщили "Хроники Туркменистана".
По мнению журналиста, который должен был поехать на саммит президентов СНГ в Ашхабаде, в туркменской визе ему отказали из-за твита двухлетней давности, в котором он нелицеприятно отозвался о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.
Сообщение, о котором говорит Смирнов, было опубликовано во время визита президента Туркменистана в Россию, когда Бердымухамедов подарил главе РФ Владимиру Путину щенка алабая.
Журналист сравнил то, как щенка держат Путин и Бердымухамедов, заподозрив последнего в жестоком обращении с животными.
Бердымухамедов взял алабая за шкирку и поднял его высоко над головой, демонстрируя присутствующим журналистам. Путин же подхватил собаку двумя руками и прижал к себе.
«По этому поводу стоит посмотреть еще раз, как обращается с щенком Бердымухамедов, и как Путин», — написал обидевшийся журналист.
Вот за этот твит двухлетней давности про разный подход Путина и Бердымухамедова к щенкам Туркмения отказалась выдавать мне визу для работы на саммите президентов стран СНГ в Ашхабаде https://t.co/vEEYkSVf1S — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 октября 2019 г.