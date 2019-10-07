Российский журналист пожаловался, что ему не дали туркменскую визу за твит об алабае

CA-NEWS (TM) - Корреспондент «Комсомольской правды», входящий в кремлевский пул Дмитрий Смирнов пожаловался в своем Twitter-аккаунте на то, что не смог получить визу в Туркменистан. Об этом сообщили "Хроники Туркменистана".

По мнению журналиста, который должен был поехать на саммит президентов СНГ в Ашхабаде, в туркменской визе ему отказали из-за твита двухлетней давности, в котором он нелицеприятно отозвался о президенте Гурбангулы Бердымухамедове.

Сообщение, о котором говорит Смирнов, было опубликовано во время визита президента Туркменистана в Россию, когда Бердымухамедов подарил главе РФ Владимиру Путину щенка алабая.

Журналист сравнил то, как щенка держат Путин и Бердымухамедов, заподозрив последнего в жестоком обращении с животными.

Бердымухамедов взял алабая за шкирку и поднял его высоко над головой, демонстрируя присутствующим журналистам. Путин же подхватил собаку двумя руками и прижал к себе.

«По этому поводу стоит посмотреть еще раз, как обращается с щенком Бердымухамедов, и как Путин», — написал обидевшийся журналист.