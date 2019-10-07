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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На всех станциях метрополитена Ташкента заработал интернет

CA-NEWS (UZ) -  С 7 октября на всех станциях метро в Ташкенте заработал интернет, сообщили местные СМИ.

Предусмотрено два типа подключения к сети Wi-Fi: бесплатный и платный. Сообщается, что инструкция по подключению будет размещена на специальных табличках перед спуском в метро.

«Данный проект является важным событием для нашей компании и нашего технического партнёра Sola. Мы шли к его реализации долгое время, и это только начало. Событие является одним из этапов, направленных на продвижение совершенно новых для рынка Узбекистана телекоммуникационных решений и услуг. Реализуемые кейсы позволяют сделать многие услуги доступными, а жизнь жителей страны и туристов – более комфортной. В будущем мы планируем запустить еще более интересную инициативу», – отметил директор компании Metrotelecom Алимов Алимхан.

Подключение к бесплатному интернету требует авторизации по SMS. Процедуру нужно пройти перед спуском в метро.

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