Граждане Камеруна задержаны в Узбекистане по подозрению в мошенничестве

CA-NEWS (UZ) - Четверо граждан Камеруна задержаны в Ташкенте по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана распространил фотографию группы лиц, являющихся гражданами Камеруна и обвиняющихся в совершении мошеннических преступлений на территории республики.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники МВД проводят предварительные следственные действия. Информация о том, каким именно мошенничеством занимались граждане Камеруна, пока не озвучена.