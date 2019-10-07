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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Камеруна задержаны в Узбекистане по подозрению в мошенничестве

CA-NEWS (UZ) -  Четверо граждан Камеруна задержаны в Ташкенте по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана распространил фотографию группы лиц, являющихся гражданами Камеруна и обвиняющихся в совершении мошеннических преступлений на территории республики.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники МВД проводят предварительные следственные действия. Информация о том, каким именно мошенничеством занимались граждане Камеруна, пока не озвучена.

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