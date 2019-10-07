В Правительстве Казахстана рассмотрели новые подходы к оказанию адресной социальной помощи

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана были рассмотрены новые подходы к оказанию адресной социальной помощи (АСП).

Министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов представил законопроект, предусматривающий применение с 1 января 2020 года комплексного подхода и адресности мер социальной поддержки:

1) Введение государственного пособия всем многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23-х лет;

2) Ежеквартальное назначение АСП для всех членов семьи, как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи, с условием того, что трудоспособные члены семьи будут работать, а государство поможет в трудоустройстве, занятии бизнесом;

3) Обеспечение государством гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей: от 1 до 6 лет – детским питанием, гигиеническими средствами и образовательными услугами, а с 6 до 18 лет – бесплатным горячим питанием в школах, ежедневным бесплатным проездом на городском транспорте, школьной формой, учебными принадлежностями.

Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами организовать в регионах разъяснительную работу о новых подходах к оказанию АСП, до конца октября внести в Парламент соответствующий законопроект, акимам регионов – обеспечить четкое исполнение скорректированных мер по оказанию АСП.