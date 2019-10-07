РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Правительстве Казахстана рассмотрели новые подходы к оказанию адресной социальной помощи

CA-NEWS (KZ) -  На заседании правительства Казахстана были рассмотрены новые подходы к оказанию адресной социальной помощи (АСП).

Министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов представил законопроект, предусматривающий применение с 1 января 2020 года комплексного подхода и адресности мер социальной поддержки:

1) Введение государственного пособия всем многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23-х лет;

2) Ежеквартальное назначение АСП для всех членов семьи, как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи, с условием того, что трудоспособные члены семьи будут работать, а государство поможет в трудоустройстве, занятии бизнесом;

3) Обеспечение государством гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей: от 1 до 6 лет – детским питанием, гигиеническими средствами и образовательными услугами, а с 6 до 18 лет – бесплатным горячим питанием в школах, ежедневным бесплатным проездом на городском транспорте, школьной формой, учебными принадлежностями.

Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами организовать в регионах разъяснительную работу о новых подходах к оказанию АСП, до конца октября внести в Парламент соответствующий законопроект, акимам регионов – обеспечить четкое исполнение скорректированных мер по оказанию АСП.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×