В пригороде Душанбе подростки устроили поножовщину
- Таджикистан, происшествия
- 12:29, 07 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Два несовершеннолетних жителя района Рудаки задержаны сотрудниками милиции по подозрению в хулиганстве и поножовщине, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.
В ОМВД-1 района Рудаки обратилась 36-летняя жительница кишлака Обчакорон района Рудаки.
Женщина заявила, что 5 октября, днем некие «Сухроб» и «Бахриддин» избили его 17-летнего сына и ранили его острым предметом. Юноша был госпитализирован.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хулиганстве были задержаны двое 17-летних жителей кишлака Чимтеппа района Рудаки.
На данный момент ведется следствие.