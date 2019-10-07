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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В пригороде Душанбе подростки устроили поножовщину
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Два несовершеннолетних жителя района Рудаки задержаны сотрудниками милиции по подозрению в хулиганстве и поножовщине, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.

В ОМВД-1 района Рудаки обратилась 36-летняя жительница кишлака Обчакорон района Рудаки.

Женщина заявила, что 5 октября, днем некие «Сухроб» и «Бахриддин» избили его 17-летнего сына и ранили его острым предметом. Юноша был госпитализирован.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хулиганстве были задержаны двое 17-летних жителей кишлака Чимтеппа района Рудаки.

На данный момент ведется следствие.

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