У погибшей в Турции узбекистанки Нодиры Кодировой обнаружены два пулевых отверстия и синяки - СМИ

CA-NEWS (UZ) - У Нодиры Кодировой нашли два пулевых отверстия и синяки на теле, пишут турецкие СМИ. По словам адвоката семьи Нодиры, вскрытия тела долго не проводилось, а у депутата Ширина Унала даже не сняли отпечатки пальцев, передает repost.uz.



В Турции уже начались кампании с требованием установить истинную причину смерти Кодировой. Главный оппозиционный депутат от Республиканской народной партии Сера Кадигил внесла в повестку дня парламента подозрительное самоубийство Надиры Кадировой.

О самоубийстве девушки стало известно 26 сентября. 23-летняя девушка совершила самоубийство из-за депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, в доме которого она работала и ухаживала за его больной женой. Как оказалось впоследствии, она работала там нелегально.

26 сентября прокуратура Турции начала изучать дело по данному факту, а также обвинила Нодиру в занятии проституцией, а ее подругу Лейлу в том, что принуждала делать это. Сообщается, что несколько дней назад сотрудники вызвали Лейлу на допрос, где девушка рассказала, что перед тем самым вечером, когда Нодира покончила с собой, она звонила ей в слезах и кричала, что случилось что-то ужасное. Лейла также отвергает заявления прокуратуры Турции о том, что они занимались проституцией. По ее словам, она отправляет текстиль в Ташкент и этим зарабатывает себе на жизнь.

Брат девушки Мухаммадали дал интервью журналистам. По его словам, все шокированы поступком. "Она готовилась поступить в ВУЗ. Моя сестра жила в Турции уже 4 года. Проблем у нее никаких не было. Мы были удивлены ее поступку. Судебно-медицинская экспертиза закончилась очень быстро из-за вмешательства депутата", — заявил Мухаммадали.

Отмечается, что на момент инцидента депутат находился в доме. По информации прокуратуры Анкары, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, в том числе опрашиваются свидетели, изучаются содержания телефонных разговоров и электронной переписки.