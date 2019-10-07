В Узбекистане снимут исторический сериал с бюджетом $20 млн

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в 2020 году стартуют съемки исторического телесериала "Султана", сообщила пресс-служба "Узбектуризма".

Предстоящие планы сотрудничества по созданию международного проекта – телесериала "Султана" были обсуждены в Ташкенте на встрече с основателем и генеральным продюсером Star Media Владиславом Ряшиным и его партнером – французско-американским продюсером Жан Шарль Леви.

Планируется, что съемки телесериала будут проходить в Самарканде, Бухаре и Хиве. Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается.

Бюджет первого сезона, в который войдут шесть серий, составит $20 млн. Затем планируются съемки второго сезона.

Ряшин обратил внимание, что с 1 января в Узбекистане запускается система rebate, благодаря которой зарубежным кинокомпаниям, создающим кинопродукции на территории республики, будут компенсировать часть затрат. Это, по его мнению, хороший стимул для иностранных кинокомпаний обратить свое внимание на уникальные площадки для съемок фильмов разных жанров в Узбекистане.