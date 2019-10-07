В Туркменистане началась работа по изменению Конституции

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане приступила к работе комиссия по изменению Конституции страны. Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ), первое заседание Конституционной комиссии было проведено после заседания кабинета министров 4 октября.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что конституционные изменения необходимы в связи со «стремительно» меняющейся «экономической и политической ситуацией в мире».

В ходе заседания нового органа был назначен заместитель главы комиссии по изменению Конституции. Эту должность заняла спикер национального парламента Меджлиса Гульшат Мамедова. Главой комиссии по изменению Конституции Туркменистана является сам президент страны.

Напомним последний раз Конституция Туркменистана изменялась в сентябре 2016 года. Тогда основным изменением было ликвидирование из главного закона страны положения, ограничивающего верхний возраст кандидата в президенты не старше 70 лет. Таким образом, эти изменения давали, в частности ныне действующему президенту, возможность пожизненного президентства.

Три года назад в новой редакции Конституции не были учтены рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Отметим, что в ныне действующей редакции Конституции страны, не существует положения о верхнем возрасте гражданина, желающего избраться президентом страны. Зато в нём определён нижний предел соискателей на высший пост. Согласно 69-статьи конституции кандидат должен быть не моложе 40 лет. Это положение является препятствием для молодых лиц в туркменской политике, например, для сына президента и хякима Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова претендовать на президентство.

В этот раз предложенная президентом конституционная реформа проводится под предлогом создания двухпалатной парламентской системы, путём объединения Халк Маслахаты и Меджлиса. Было решено, что новая редакция Конституции должна быть готова к рассмотрению на заседании Халк Маслахаты в 2020 году, сказал глава государства.

Конституция Туркменистана была принята в 1992 году и уже подвергалась изменениям шесть раз – в 1995, 1999, 2003, 2006, 2008 и 2016 годах.