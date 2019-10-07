В школах под Ташкентом верующих заставляют подчиняться требованиям к единой форме

CA-NEWS (UZ) - У ворот школ в одном из районов Ташкентской области каждое утро школьниц встречают дежурные и требуют от них снять платки перед тем, как войти в здание школы. Об этом сообщает centralasian.org.



На аудиозаписи, сделанной в ходе недавнего собрания в одном из районных отделов народного образования Ташкентской области, слышен голос представителя районо, который объясняет участникам собрания о недопустимости ношения платков школьницами и поручает им с конца сентября месяца поставить дежурных у ворот школ, чтобы те не впускали учениц в мусульманских платках на территорию учебного заведения. В целях обеспечения безопасности чиновника от системы образования, голос которого слышен на аудиозаписи, наша редакция решила не разглашать его имя и район, в котором он работает.

В начале аудиозаписи один из руководителей районо говорит, что соответствующие органы недовольны несвоевременным заполнением таблиц с данными учениц, нарушающих требования к единой школьной форме.

– В 7 часов утра вы должны поставить человека у ворот школ, мужчину и женщину. Затем должны сфотографировать их и самое позднее до 7:15 отправить эти фото мне в личку, – говорит участникам собрания руководитель отдела народного образования одного из районов в Ташобласти.

Вместе с тем, чиновник призывает замдиректоров школ не задевать чувства верующих-родителей, в резкой форме требуя от их дочерей снять платок.

​– Отцы этих девочек очень болезненно воспринимают, когда мужчины-преподаватели говорят их дочерям: «Сними платок». Они воспринимают это, как требование снять штаны. Поэтому прошу вас поставить у ворот школ женщин-преподавателей. Каждое утро женщина будет встречать ученицу в платке, которая должна будет снять свой головной убор, не доходя до металлического ограждения. Потом ученица должна будет зайти в здание школы, дежурная должна передать ее платок классной руководительнице и попросить аккуратно положить его в свой выдвижной ящик. После окончания уроков дежурная должна взять за руку ученицу, вывести ее за пределы территории школы и отдать ей в руки платок. Внутри школы хозяином являетесь вы, а не родители. Родители будут хозяйничать у себя дома. В школе ученики должны подчиняться вашим требованиям. Они не должны выдвигать вам свои ультиматумы, ​– говорит представитель районо, подчеркивая, что «ситуация тяжелая, а поручение серьезное».

Один из участников собрания в районном отделе народного образования говорит, что в настоящее время исполнением постановления кабмина занимаются не только чиновники сферы образования, но и сотрудники спецслужб и районных администраций.

– При Каримове проблема ношение платка в школах была решена – в школах почти не осталось учениц в мусульманских платках. Но придя к власти, Мирзияев начал говорить слова, которые пришлись по душе верующим. После этого участились случаи неподчинения родителями школьниц уставам школ и постановлениям правительства. От нас требуют приходить на работу в 6:30 утра и отвечать за каждую ученицу в мусульманском платке, – говорит руководитель одной из школ в Ташобласти. Он добавил, что фотографии учителей, ежедневно дежурящих у ворот школ, отправляются руководствам Управления народного образования и Службы государственной безопасности.

В постановлении кабмина Узбекистана «О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений», принятом 15 августа 2018 года, четко обозначены основные требования к школьной форме. «Учитывая, что в Узбекистане проживают люди разных национальностей и конфессий, а также то, что обязательное общее среднее образование считается светским, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий и субкультур (хиджаб, кипа, кашая, крест и другие) в школьную форму не допускается», говорится в тексте документа.

Однако группа консервативных верующих в Узбекистане заявляют, что постановление правительства носит рекомендательный характер и призывают единоверцев не следовать этим требованиям. В частности, они расценивают требование снять платки как покушение на «честь своих дочерей» и призывают мужчин «сражаться за их честь».