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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Монголии совершит официальный визит в Казахстан

CA-NEWS (MNG) -  Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух 10-12 октября совершит официальный визит в Республику Казахстан по приглашению Премьер-министра РК А.У.Мамина, передает Montsame.

В рамках своего визита глава монгольского правительства планирует провести официальные переговоры со своим казахстанским коллегой, обменяться с ним мнениями о выведении двусторонних отношений и сотрудничества на новый уровень, и широко обсудить вопрос расширения сотрудничества между двумя странами в торгово-экономическом, инвестиционном, культурном, образовательном и гуманитарном секторах.

Также премьер-министр У.Хурэлсух нанесет визит высшему государственному руководству РК и примет участие в деловом форуме Монголии и Казахстана.

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