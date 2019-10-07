В Душанбе находятся послы стран ОБСЕ
- Таджикистан, политика
- 14:07, 07 октября 2019
- Просмотров: 296
CA-NEWS (TJ) - Делегация послов стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в Душанбе, сообщили в МИД Таджикистана.
По данным источника Avesta, в рамках визита запланированы встречи послов стран ОБСЕ с высокопоставленными лицами правительства РТ.
В частности, гостей примут премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин.
Ожидается, что в ходе данных встреч будут обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ.