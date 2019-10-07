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  7 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе находятся послы стран ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) -  Делегация послов стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в Душанбе, сообщили в МИД Таджикистана.

По данным источника Avesta, в рамках визита запланированы встречи послов стран ОБСЕ с высокопоставленными лицами правительства РТ.

В частности, гостей примут премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин.

Ожидается, что в ходе данных встреч будут обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ.

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