В Душанбе находятся послы стран ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) - Делегация послов стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в Душанбе, сообщили в МИД Таджикистана.

По данным источника Avesta, в рамках визита запланированы встречи послов стран ОБСЕ с высокопоставленными лицами правительства РТ.

В частности, гостей примут премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин.

Ожидается, что в ходе данных встреч будут обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ.